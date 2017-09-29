Мануэл Фернандеш: "Злин" играл в более открытый футбол, чем "Амкар" и "Тосно"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с чешским "Злином" (3:0) отметил, что ему понравилась агрессивная игра команды с первых минут. Также он не видит проблемы в том, что красно-зеленые проводят игры каждые три дня.

– Мы забили три гола к 17-й минуте и полностью контролировали игру, - цитирует пресс-служба клуба Фернандеша. - Мне понравилось, что "Локомотив" с первых минут был очень агрессивен. Во втором тайме могло показаться, что "Злин" перехватил инициативу, но мы не упускали ситуацию из-под контроля и действовали на контратаках. Победа заслуженная. Хет-трик? Главное, что он помог команде выиграть.

– Команда играет каждые три дня. В какой форме находятся футболисты?

– Мы сами этого хотели и изо всех сил старались попасть в еврокубки, так что все нормально. В воскресенье постараемся показать наш лучший футбол.

– В матчах с "Амкаром" и "Тосно" "Локомотив" играл намного слабее.

– Не стоит сравнивать те матчи с игрой против "Злина". "Амкар" и "Тосно" порой оборонялись в 11 человек, всей командой стояли у ворот. "Злин" играл в более открытый футбол, давал нам пространство и шансы забить.

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"