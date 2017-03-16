Максим Боков: "В игре "Ростова" и "МЮ" ставлю на ничью"

Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед" поставил на ничейный результат. Также он отметил, что дончанам будет сложно забить гол на выезде. Напомним, что встреча состоится сегодня, начало – в 23.05 по московскому времени.

– Кто из тренеров не сможет принять поражение?

– У "Ростова" аппетит приходит во время еды, и он только разыгрался. Но больше, конечно, разочаруется тренер "Манчестера", потому что команда находится в фаворитах.

– Какой бы вы дали прогноз сегодняшней игре?

– Будет тяжело, но я ставлю на ничью. Взломать оборону "Ростову", который играет на выезде, будет сложно. Дома не всегда это удается, а на выезде тем более. (Валерия КИРИЕНКО)

Трансляция матча "МЮ" - "Ростов"