"Локомотив" впервые за 19 лет прошел первый весенний раунд еврокубка

"Локомотив" дважды обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Железнодорожники впервые с 1999 года пробились во второй весенний раунд европейского турнира. Ранее им это удавалось в несуществующем ныне Кубке кубков. В Лиге чемпионов и Кубке УЕФА москвичи каждый раз останавливались на первом же сопернике. (Кирилл БУРДАКОВ)
Весенние раунды еврокубков с участием "Локомотива"
|Сезон
|Турнир
|Стадия
|Соперник
|Первый матч
|Ответный матч
|1997/98
|КК
|1/4 финала
|АЕК
|0:0 (г)
|2:1 (д)
|1/2 финала
|"Штутгарт"
|1:2 (г)
|0:1 (д)
|1998/99
|КК
|1/4 финала
|"Маккаби" Т-А
|3:0 (д)
|1:0 (г)
|"Лацио"
|1:1 (д)
|0:0 (г)
|2003/04
|ЛЧ
|1/8 финала
|"Монако"
|2:1 (д)
|0:1 (г)
|2005/06
|КУ
|1/16 финала
|"Севилья"
|0:1 (д)
|0:2 (г)
|2011/12
|ЛЕ
|1/16 финала
|"Атлетик"
|2:1 (д)
|0:1 (г)
|2015/16
|ЛЕ
|1/16 финала
|"Фенербахче"
|0:2 (г)
|1:1 (д)
|2017/18
|ЛЕ
|1/16 финала
|"Ницца"
|3:2 (г)
|1:0 (д)
Выделены противостояния, в которых "Локомотив" победил.