"Локомотив" впервые за 19 лет прошел первый весенний раунд еврокубка

"Локомотив" дважды обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Железнодорожники впервые с 1999 года пробились во второй весенний раунд европейского турнира. Ранее им это удавалось в несуществующем ныне Кубке кубков. В Лиге чемпионов и Кубке УЕФА москвичи каждый раз останавливались на первом же сопернике. (Кирилл БУРДАКОВ)

Весенние раунды еврокубков с участием "Локомотива"​

Сезон Турнир Стадия Соперник Первый матч Ответный матч 1997/98 КК 1/4 финала АЕК 0:0 (г) 2:1 (д) 1/2 финала "Штутгарт" 1:2 (г) 0:1 (д) 1998/99 КК 1/4 финала "Маккаби" Т-А 3:0 (д) 1:0 (г) "Лацио" 1:1 (д) 0:0 (г) 2003/04 ЛЧ 1/8 финала "Монако" 2:1 (д) 0:1 (г) 2005/06 КУ 1/16 финала "Севилья" 0:1 (д) 0:2 (г) 2011/12 ЛЕ 1/16 финала "Атлетик" 2:1 (д) 0:1 (г) 2015/16 ЛЕ 1/16 финала "Фенербахче" 0:2 (г) 1:1 (д) 2017/18 ЛЕ 1/16 финала "Ницца" 3:2 (г) 1:0 (д)

Выделены противостояния, в которых "Локомотив" победил.