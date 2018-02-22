23:52 22 февраля | Футбол — Лига Европы

"Локомотив" впервые за 19 лет прошел первый весенний раунд еврокубка

Четверг. Москва. "Локомотив" - "Ницца" - 1:0. 30-я минута. Игорь ДЕНИСОВ после гола. Фото REUTERS
Четверг. Москва. "Локомотив" - "Ницца" - 1:0. 30-я минута. Игорь ДЕНИСОВ после гола. Фото REUTERS

"Локомотив" дважды обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Железнодорожники впервые с 1999 года пробились во второй весенний раунд европейского турнира. Ранее им это удавалось в несуществующем ныне Кубке кубков. В Лиге чемпионов и Кубке УЕФА москвичи каждый раз останавливались на первом же сопернике. (Кирилл БУРДАКОВ)

Весенние раунды еврокубков с участием "Локомотива"​

Сезон Турнир Стадия Соперник Первый матч Ответный матч
1997/98 КК 1/4 финала АЕК 0:0 (г) 2:1 (д)
    1/2 финала "Штутгарт" 1:2 (г) 0:1 (д)
1998/99 КК 1/4 финала "Маккаби" Т-А 3:0 (д) 1:0 (г)
      "Лацио" 1:1 (д) 0:0 (г)
2003/04 ЛЧ 1/8 финала "Монако" 2:1 (д) 0:1 (г)
2005/06 КУ 1/16 финала "Севилья" 0:1 (д) 0:2 (г)
2011/12 ЛЕ 1/16 финала "Атлетик" 2:1 (д) 0:1 (г)
2015/16 ЛЕ 1/16 финала "Фенербахче" 0:2 (г) 1:1 (д)
2017/18 ЛЕ 1/16 финала "Ницца" 3:2 (г) 1:0 (д)

Выделены противостояния, в которых "Локомотив" победил.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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