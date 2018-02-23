"Локомотив" - "Атлетико": "Мы ждали встречи с вами!"

"Локомотив" на своей странице в Твиттере опубликовал сообщение, адресованное "Атлетико". Железнодорожники поприветствовали соперника по 1/8 финала Лиги Европы.
"Привет, парни! Мы ждали встречи с вами" – говорится в сообщении "Локомотива".
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом".
Platinum1991
Соперник для Локомотива вполне проходимый. Желаем нашему клубу УВЕРЕННО и спокойно сыграть и пройти в 1/4 финала! Жребий вполне и даже проходимый! Есть варианты, что в финале один российский да будет точно играть! Шансы высоки и надо их использовать! Важно хорошо подготовиться, наладить командную игру, взаимодействие со средней линией и с точным пасом на выход к воротам соперника! Надо ЗАБИВАТЬ! Будут голы, придут и победы! Будем всегда РАДЫ!
15:48 23 февраля
Сутра Бодуныч
По сравнению с Атлетико Милан и Арсенал кажутся вполне проходимыми...
15:43 23 февраля
bvb1987
геркус сдурел
15:40 23 февраля