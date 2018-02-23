"Локомотив" - "Атлетико": "Мы ждали встречи с вами!"

"Локомотив" на своей странице в Твиттере опубликовал сообщение, адресованное "Атлетико". Железнодорожники поприветствовали соперника по 1/8 финала Лиги Европы.

"Привет, парни! Мы ждали встречи с вами" – говорится в сообщении "Локомотива".

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам определились соперники российских команд: "Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико", "Зениту" предстоит игра против немецкого "Лейпцига", ЦСКА встретится с французским "Лионом".