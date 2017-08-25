Лига Европы. Календарь игр "Локомотива" и "Зенита"

В групповом турнире Лиги Европы "Зенит" возглавил квартет L и сыграет с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром". Соперниками московского "Локомотива" в группе F стали "Копенгаген", "Шериф" и "Злин".
Календарь группы "Локомотива". Фото "СЭ"
Группа F. Матчи "Локомотива"
1-й тур. 14 сентября."Копенгаген" – "Локомотив"
2-й тур. 28 сентября. "Локомотив" – "Злин"
3-й тур. 19 октября. "Шериф" – "Локомотив"
4-й тур. 2 ноября. "Локомотив" – "Шериф"
5-й тур. 23 ноября. "Локомотив" – "Копенгаген"
6-й тур. 7 декабря. "Злин" – "Локомотив"
Календарь группы "Зенита". Фото "СЭ"
Группа L. Матчи "Зенита"
1-й тур. 14 сентября. "Вардар" – "Зенит"
2-й тур. 28 сентября. "Зенит" – "Реал Сосьедад"
3-й тур. 19 октября. "Зенит" – "Русенборг"
4-й тур. 2 ноября. "Русенборг" – "Зенит"
5-й тур. 23 ноября. "Зенит" - "Вардар"
6-й тур. 7 декабря. "Реал Сосьедад" – "Зенит"
Жеребьевка Лиги Европы. Как это было // Полный календарь группового турнира - здесь
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