Лига Европы-2018/19. Состав всех групп. С кем сыграют "Зенит", "Спартак" и "Краснодар"

В пятницу, 31 августа, в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги Европы.

"Зенит" возглавил группу С и встретится с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией" .

"Спартак" попал в группу G, где сыграет с "Вильярреалом", австрийским "Рапидом" и "Рейнджерс" .

"Краснодар" встретится с "Севильей", "Стандардом" и "Акхисар Беледиеспор" в квартете под буквой J.

Полный список групп:

Группа A

"Байер" (Германия)

"Лудогорец" (Болгария)

"Цюрих" (Швейцария)

АЕК (Кипр)

Группа B

"Зальцбург" (Австрия)

"Селтик" (Шотландия)

"РБ Лейпциг" (Германия)

"Русенборг" (Норвегия)

Группа C

"ЗЕНИТ" (Россия)

"Копенгаген" (Дания)

"Бордо" (Франция)

"Славия" (Чехия)

Группа D

"Андерлехт" (Бельгия)

"Фенербахче" (Турция)

"Динамо" (Хорватия)

"Спартак" (Словакия)

Группа E

"Арсенал" (Англия)

"Спортинг" (Португалия)

"Карабах" (Азербайджан)

"Ворскла" (Украина)

Группа F

"Олимпиакос" (Греция)

"Милан" (Италия)

"Бетис" (Испания)

"Дюделанж" (Люксембург)

Группа G

"Вильярреал" (Испания)

"Рапид" (Австрия)

"СПАРТАК" (Россия)

"Рейнджерс" (Шотландия)

Группа H

"Лацио" (Италия)

"Марсель" (Франция)

"Айнтрахт" (Германия)

"Аполлон" (Кипр)

Группа I

"Бешикташ" (Турция)

"Генк" (Бельгия)

"Мальме" (Швеция)

"Сарпсборг" (Норвегия)

Группа J

"Севилья" (Испания)

"КРАСНОДАР" (Россия)

"Стандард" (Бельгия)

"Акхисар Беледиеспор" (Турция)

Группа K

"Динамо" (Украина)

"Астана" (Казахстан)

"Ренн" (Франция)

"Яблонец" (Чехия)

Группа L

"Челси" (Англия)

ПАОК (Греция)

"БАТЭ" (Белоруссия)

"Види" (Венгрия)

Даты группового турнира:

1-й тур – 20 сентября

2-й тур – 4 октября

3-й тур – 25 октября

4-й тур – 8 ноября

5-й тур – 29 ноября

6-й тур – 13 декабря.

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