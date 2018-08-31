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Лига Европы-2018/19. Состав всех групп. С кем сыграют "Зенит", "Спартак" и "Краснодар"

Логотип Лиги Европы. Фото REUTERS Состав всех групп Лиги Европы-2018/19. Фото "СЭ"
Логотип Лиги Европы. Фото REUTERS

В пятницу, 31 августа, в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги Европы.

"Зенит" возглавил группу С и встретится с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией" .

"Спартак" попал в группу G, где сыграет с "Вильярреалом", австрийским "Рапидом" и "Рейнджерс" .

"Краснодар" встретится с "Севильей", "Стандардом" и "Акхисар Беледиеспор" в квартете под буквой J.

Полный список групп:

Группа A
"Байер" (Германия)
"Лудогорец" (Болгария)
"Цюрих" (Швейцария)
АЕК (Кипр)

Группа B
"Зальцбург" (Австрия)
"Селтик" (Шотландия)
"РБ Лейпциг" (Германия)
"Русенборг" (Норвегия)

Группа C
"ЗЕНИТ" (Россия)
"Копенгаген" (Дания)
"Бордо" (Франция)
"Славия" (Чехия)

Группа D
"Андерлехт" (Бельгия)
"Фенербахче" (Турция)
"Динамо" (Хорватия)
"Спартак" (Словакия)

Группа E
"Арсенал" (Англия)
"Спортинг" (Португалия)
"Карабах" (Азербайджан)
"Ворскла" (Украина)

Группа F
"Олимпиакос" (Греция)
"Милан" (Италия)
"Бетис" (Испания)
"Дюделанж" (Люксембург)

Группа G
"Вильярреал" (Испания)
"Рапид" (Австрия)
"СПАРТАК" (Россия)
"Рейнджерс" (Шотландия)

Группа H
"Лацио" (Италия)
"Марсель" (Франция)
"Айнтрахт" (Германия)
"Аполлон" (Кипр)

Группа I
"Бешикташ" (Турция)
"Генк" (Бельгия)
"Мальме" (Швеция)
"Сарпсборг" (Норвегия)

Группа J
"Севилья" (Испания)
"КРАСНОДАР"  (Россия)
"Стандард" (Бельгия)
"Акхисар Беледиеспор" (Турция)

Группа K
"Динамо" (Украина)
"Астана" (Казахстан)
"Ренн" (Франция)
"Яблонец" (Чехия)

Группа L
"Челси" (Англия)
ПАОК (Греция)
"БАТЭ" (Белоруссия)
"Види" (Венгрия)

Даты группового турнира: 
1-й тур – 20 сентября
2-й тур – 4 октября
3-й тур – 25 октября
4-й тур – 8 ноября
5-й тур – 29 ноября
6-й тур – 13 декабря.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19: жеребьевка для "Зенита", "Спартака" и "Краснодара"
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