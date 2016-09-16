Левников объяснил изменения в правилах игры

Николай Левников, член судейского комитета УЕФА и председатель судейского комитета РФС, объяснил новое правило УЕФА, в соответствии с которым в матче 1-го группового турнира Лиги Европы "Маккаби" – "Зенит" (3:4) был удален защитник хозяев Эли Даса. Инцидент произошел на 79-й минуте, после чего в ворота "Маккаби" был назначен свободный удар, в результате которого питерцы забили свой второй гол в матче.
– Это решение арбитра связано с изменением в правилах игры, которое действует с 1 июня 2016 года, – прокомментировал Левников. – Ранее арбитр мог применить принцип преимущества с последующей красной карточкой, если была явная возможность забить гол. Теперь, по новым правилам, он может так сделать и при просто хорошем развитии атаки. В данной ситуации игрок заслуживал второй желтой, арбитр, в свою очередь, применил принцип преимущества. В таком случае рефери должен удалить футболиста либо когда мяч выйдет из игры, либо если этот футболист вмешается в игру. Во втором случае игрок удаляется с поля, и назначается свободный удар с места, где он вмешался в игру. (Дмитрий КОТОВ)
zabiyakin
kajbek Интересно какие ставки были онлайн при счете 3:0? .......при 0:2 кэф был 26. при 0:3 думаю около ста
06:54
Trezvy
Маккаби надо учить правила.
06:47
kurtmaier
Самое интересное, что автор последнего мяча мог в концовке ещё пару штук закинуть... А вообще тут не просто "судья продажная", а "ФИФА продажная" судьи и так имеют много прав, так ещё и это правило придумали... Такое впечатление, что футбол хотят окончательно отдать на откуп судьям... Надо правила менять, а то мы всё время будем чувствовать себя в дерьме...Забитые правильно голы, отменяют или не замечают, как у нашей девчачьей сборной...
06:41
Platinum1991
Вовремя этот защитник хозяев Эли Даса ВМЕШАЛСЯ в игру после нарушения и накликал на свою команду голевую БЕДУ! Что и помогло питерцам сократить отставание в счёте до 3:2! Как оказалось этот гол стал не последним и питерцы полетели вперёд уже СРАВНИВАТЬ! Шутка ли 3:0 горели к 76 минуте синим газпромовским пламенем и казалось не избежать питерцам РАЗГРОМА, но... Питерцы полетели сравнивать и СРАВНЯЛИ! 3:3! Но а при счёте 3:0 наш замечательный питерский футбольный сказочник Геннадий Орлов совсем уж ПРИУНЫЛ и даже его сказки о величии Зенита не смогли бы НИЧЕМ помочь Зениту. Но тут СЛУЧИЛСЯ первый гол в ворота израильтян и он, как бальзам на душу болельщикам, вселил НЕКУЮ уверенность, что это уже кое-что при той невразумительной игре питерцев к 76 минуте. А вдруг питерцы ещё забьют, чтобы хоть счёт был не таким СУХИМ и разгромным! И питерцы ПОЛЕТЕЛИ забивать! ФАНТАСТИКА! С 3:0 Зенит отыгрался и не только ОТЫГРАЛСЯ, но и ВЫРВАЛ ПОБЕДУ со счётом 4:3! Ну и НУ! Чудеса, да и только! Зенит катал мяч и докатал до 3:0, проигрывая к 76 минуте ВСУХУЮ! Вся беда Зенита заключалась в том что, игроки питерцев катали мяч, ВДОЛЬ и ПОПЕРЁК, без завершения и ударов по воротам! И только когда счёт стал УГРОЖАЮЩИМ 3:0 питерцы забегали и стали завершать атаки голами! Как только питерцы стали завершать атаки ударами - ГОЛЫ ПОСЫПАЛИСЬ, как из РОГА ИЗОБИЛИЯ! Удачная и УДАРНАЯ концовка Зенита завершилась ФАНТАСТИЧЕСКОЙ победой! Поздравляем Зенит с этой ИСТОРИЧЕСКОЙ игрой! Но пропускать МНОГО так НЕ НАДО!
06:03
kajbek
Интересно какие ставки были онлайн при счете 3:0?
05:10
Патриот Сибири
Все российские клубы засуживают, а Зениту помогают. Nuff said
04:54
Птицuk
Don Miguel Насколько я понял другого нашего судью, комментировавшего это правило, игрок получает желтую и свободный с места повторного вступления в игру, даже если был просто отложенный штрафной. Видимо, у судей есть на этот случай определенный жест, но оба, и Левников, и Баскаков, про это не говорили, и сразу возникли вопросы. Кстати, получается, что израильский игрок получил в одной игре ТРИ желтых карточки! Вторую за отложенное наказание за сверхгрубую игру, и третью за то, что вступил в игру опять! 01:31 ------------------------------ немного не так. Игрок, УЖЕ получивший первую желтую, и совершивший опять нарушение на карточку - по идее должен быть удален и не принимать участие в игре. Раньше игру останавливали, игрок удалялся, и игра продолжалась своим чередом. Теперь же атакующему сопернику позволяют атаку завершить и игру не останавливают. И если он опять коснулся мяча - то в этом месте и с этого момента игра дальше пойдёт против правил - с лишним игроком у соперника. Поэтому с этого места назначается свободный и игрок удаляется. Никакой третьей карточки в данном случае не было. Хотя возможен вариант, когда он совершит нарушение и на третью карточку, и возможно - на прямую красную. Теоретически если мяч останется у соперника и его атака продолжается - то игрок может наиграть и на три карточки и даже на две красные! :-) Короче - если игрок получил желтую, то он обязан после неё играть осторожнее, но это и раньше было. Просто теперь после столкновения ему лучше до остановки игры или овладевания мячом своей командой самоустраняться из игры вблизи своих ворот. Верблуму это конечно грозит, но только в еврокубках, потому что в России ему второй желтой никогда не дают.
04:15
Вопреки
Хорошее оправдание теперь есть для наших арбитров, работающих на интересы питерских, цсковских и спартаковских... теперь главное, чтобы игрок, когда-то провинившийся на половине поля соперника и не знающий об этом, подключился к борьбе за мяч у своих ворот - вот тут и будет "правильное" решение в виде свободного, подобного в Израиле или придуманного пеналя, повлиявшего на результат, который в нашем гнилом футбольном хозяйстве НИКТО отменить не посмеет... Поскольку этим НИКТО важно, чтобы на пьедестале и в Европе играли команды, главные болельщики которых рулят футболом из кабинетов кремлевских и министерских... Каждый волен у нас в Стране трактовать эти правила в пользу тех, кто ему нравится или кормит... И от этого грустно. Как после матча "Зенит" - "Ростов" или "Томь" - ЦСКА
03:05
SS-1525-Sergey
foreverCSKAforever ... 01:19 +++ Вспомни лучше как в прошлом сезоне отбор и квалификацию в ЛЧ коней судили и не кукарекай, там даже разумных доводов и правил ни кто не приводил работе судей!
02:26
Фомальчуган
В нормальных играх под столом кукарекают, хотя... в принципе, давать под столом - нечто схожее)
01:55
shpasic
главное не забывать по заветам ГВК давать судьям под столом.
01:49
Фомальчуган
Don Miguel: Наблюдательный ты наш!
01:35
Фомальчуган
Чифирили с кентами мы в зоне воровской, Чиферина обмывали по-простому...
01:33
Don Miguel
Насколько я понял другого нашего судью, комментировавшего это правило, игрок получает желтую и свободный с места повторного вступления в игру, даже если был просто отложенный штрафной. Видимо, у судей есть на этот случай определенный жест, но оба, и Левников, и Баскаков, про это не говорили, и сразу возникли вопросы. Кстати, получается, что израильский игрок получил в одной игре ТРИ желтых карточки! Вторую за отложенное наказание за сверхгрубую игру, и третью за то, что вступил в игру опять!
01:31
Фомальчуган
Бросать нельзя, нужно нервно курить в сторонке, свободный!?
01:31
П_о_в_а_р
Левников, хватит истерить!!!
01:24
foreverCSKAforever
Mamoru, несомненно это правило доработают, когда его жертвой станет Зенит.
01:19
foreverCSKAforever
Понятно. Теперь судья в некоторых случаях при желании может неудачную атаку одной из команд превратить в голевой стандарт. Причем игроку, не имеющему права касаться мяча, чтобы не получить свободный с трех метров в свои ворота, сообщат об этом постфактум.
01:17
VeniCreator
Ну что,значит правильно судья назначил свободный.Поздравляю Зенит с победой.
01:16
Mamoru
Все понятно, но ведь надо нарушителя каким-то образом уведомлять о том, что он получит вторую ЖК. В хоккее ведь показывают об отсроченном удалении.
01:13
lera-valera
Пуканы полыхают
01:10
Митяй Антибомж
Под отскок бомжей уже и правила подогнали по-шурику ))
01:05