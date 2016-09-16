00:50 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Левников объяснил изменения в правилах игры

Полузащитник "Зенита" ЖУЛИАНУ (справа). Фото REUTERS
Полузащитник "Зенита" ЖУЛИАНУ (справа). Фото REUTERS
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Николай Левников, член судейского комитета УЕФА и председатель судейского комитета РФС, объяснил новое правило УЕФА, в соответствии с которым в матче 1-го группового турнира Лиги Европы "Маккаби""Зенит" (3:4) был удален защитник хозяев Эли Даса. Инцидент произошел на 79-й минуте, после чего в ворота "Маккаби" был назначен свободный удар, в результате которого питерцы забили свой второй гол в матче.

– Это решение арбитра связано с изменением в правилах игры, которое действует с 1 июня 2016 года, – прокомментировал Левников. – Ранее арбитр мог применить принцип преимущества с последующей красной карточкой, если была явная возможность забить гол. Теперь, по новым правилам, он может так сделать и при просто хорошем развитии атаки. В данной ситуации игрок заслуживал второй желтой, арбитр, в свою очередь, применил принцип преимущества. В таком случае рефери должен удалить футболиста либо когда мяч выйдет из игры, либо если этот футболист вмешается в игру. Во втором случае игрок удаляется с поля, и назначается свободный удар с места, где он вмешался в игру. (Дмитрий КОТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (22)
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zabiyakin

kajbek Интересно какие ставки были онлайн при счете 3:0? .......при 0:2 кэф был 26. при 0:3 думаю около ста

06:54

Trezvy

Маккаби надо учить правила.

06:47

kurtmaier

Самое интересное, что автор последнего мяча мог в концовке ещё пару штук закинуть... А вообще тут не просто "судья продажная", а "ФИФА продажная" судьи и так имеют много прав, так ещё и это правило придумали... Такое впечатление, что футбол хотят окончательно отдать на откуп судьям... Надо правила менять, а то мы всё время будем чувствовать себя в дерьме...Забитые правильно голы, отменяют или не замечают, как у нашей девчачьей сборной...

06:41

Platinum1991

Вовремя этот защитник хозяев Эли Даса ВМЕШАЛСЯ в игру после нарушения и накликал на свою команду голевую БЕДУ! Что и помогло питерцам сократить отставание в счёте до 3:2! Как оказалось этот гол стал не последним и питерцы полетели вперёд уже СРАВНИВАТЬ! Шутка ли 3:0 горели к 76 минуте синим газпромовским пламенем и казалось не избежать питерцам РАЗГРОМА, но... Питерцы полетели сравнивать и СРАВНЯЛИ! 3:3! Но а при счёте 3:0 наш замечательный питерский футбольный сказочник Геннадий Орлов совсем уж ПРИУНЫЛ и даже его сказки о величии Зенита не смогли бы НИЧЕМ помочь Зениту. Но тут СЛУЧИЛСЯ первый гол в ворота израильтян и он, как бальзам на душу болельщикам, вселил НЕКУЮ уверенность, что это уже кое-что при той невразумительной игре питерцев к 76 минуте. А вдруг питерцы ещё забьют, чтобы хоть счёт был не таким СУХИМ и разгромным! И питерцы ПОЛЕТЕЛИ забивать! ФАНТАСТИКА! С 3:0 Зенит отыгрался и не только ОТЫГРАЛСЯ, но и ВЫРВАЛ ПОБЕДУ со счётом 4:3! Ну и НУ! Чудеса, да и только! Зенит катал мяч и докатал до 3:0, проигрывая к 76 минуте ВСУХУЮ! Вся беда Зенита заключалась в том что, игроки питерцев катали мяч, ВДОЛЬ и ПОПЕРЁК, без завершения и ударов по воротам! И только когда счёт стал УГРОЖАЮЩИМ 3:0 питерцы забегали и стали завершать атаки голами! Как только питерцы стали завершать атаки ударами - ГОЛЫ ПОСЫПАЛИСЬ, как из РОГА ИЗОБИЛИЯ! Удачная и УДАРНАЯ концовка Зенита завершилась ФАНТАСТИЧЕСКОЙ победой! Поздравляем Зенит с этой ИСТОРИЧЕСКОЙ игрой! Но пропускать МНОГО так НЕ НАДО!

06:03

kajbek

Интересно какие ставки были онлайн при счете 3:0?

05:10

Патриот Сибири

Все российские клубы засуживают, а Зениту помогают. Nuff said

04:54

Птицuk

Don Miguel Насколько я понял другого нашего судью, комментировавшего это правило, игрок получает желтую и свободный с места повторного вступления в игру, даже если был просто отложенный штрафной. Видимо, у судей есть на этот случай определенный жест, но оба, и Левников, и Баскаков, про это не говорили, и сразу возникли вопросы. Кстати, получается, что израильский игрок получил в одной игре ТРИ желтых карточки! Вторую за отложенное наказание за сверхгрубую игру, и третью за то, что вступил в игру опять! 01:31 ------------------------------ немного не так. Игрок, УЖЕ получивший первую желтую, и совершивший опять нарушение на карточку - по идее должен быть удален и не принимать участие в игре. Раньше игру останавливали, игрок удалялся, и игра продолжалась своим чередом. Теперь же атакующему сопернику позволяют атаку завершить и игру не останавливают. И если он опять коснулся мяча - то в этом месте и с этого момента игра дальше пойдёт против правил - с лишним игроком у соперника. Поэтому с этого места назначается свободный и игрок удаляется. Никакой третьей карточки в данном случае не было. Хотя возможен вариант, когда он совершит нарушение и на третью карточку, и возможно - на прямую красную. Теоретически если мяч останется у соперника и его атака продолжается - то игрок может наиграть и на три карточки и даже на две красные! :-) Короче - если игрок получил желтую, то он обязан после неё играть осторожнее, но это и раньше было. Просто теперь после столкновения ему лучше до остановки игры или овладевания мячом своей командой самоустраняться из игры вблизи своих ворот. Верблуму это конечно грозит, но только в еврокубках, потому что в России ему второй желтой никогда не дают.

04:15

Вопреки

Хорошее оправдание теперь есть для наших арбитров, работающих на интересы питерских, цсковских и спартаковских... теперь главное, чтобы игрок, когда-то провинившийся на половине поля соперника и не знающий об этом, подключился к борьбе за мяч у своих ворот - вот тут и будет "правильное" решение в виде свободного, подобного в Израиле или придуманного пеналя, повлиявшего на результат, который в нашем гнилом футбольном хозяйстве НИКТО отменить не посмеет... Поскольку этим НИКТО важно, чтобы на пьедестале и в Европе играли команды, главные болельщики которых рулят футболом из кабинетов кремлевских и министерских... Каждый волен у нас в Стране трактовать эти правила в пользу тех, кто ему нравится или кормит... И от этого грустно. Как после матча "Зенит" - "Ростов" или "Томь" - ЦСКА

03:05

SS-1525-Sergey

foreverCSKAforever ... 01:19 +++ Вспомни лучше как в прошлом сезоне отбор и квалификацию в ЛЧ коней судили и не кукарекай, там даже разумных доводов и правил ни кто не приводил работе судей!

02:26

Фомальчуган

В нормальных играх под столом кукарекают, хотя... в принципе, давать под столом - нечто схожее)

01:55

shpasic

главное не забывать по заветам ГВК давать судьям под столом.

01:49

Фомальчуган

Don Miguel: Наблюдательный ты наш!

01:35

Фомальчуган

Чифирили с кентами мы в зоне воровской, Чиферина обмывали по-простому...

01:33

Don Miguel

Насколько я понял другого нашего судью, комментировавшего это правило, игрок получает желтую и свободный с места повторного вступления в игру, даже если был просто отложенный штрафной. Видимо, у судей есть на этот случай определенный жест, но оба, и Левников, и Баскаков, про это не говорили, и сразу возникли вопросы. Кстати, получается, что израильский игрок получил в одной игре ТРИ желтых карточки! Вторую за отложенное наказание за сверхгрубую игру, и третью за то, что вступил в игру опять!

01:31

Фомальчуган

Бросать нельзя, нужно нервно курить в сторонке, свободный!?

01:31

П_о_в_а_р

Левников, хватит истерить!!!

01:24

foreverCSKAforever

Mamoru, несомненно это правило доработают, когда его жертвой станет Зенит.

01:19

foreverCSKAforever

Понятно. Теперь судья в некоторых случаях при желании может неудачную атаку одной из команд превратить в голевой стандарт. Причем игроку, не имеющему права касаться мяча, чтобы не получить свободный с трех метров в свои ворота, сообщат об этом постфактум.

01:17

VeniCreator

Ну что,значит правильно судья назначил свободный.Поздравляю Зенит с победой.

01:16

Mamoru

Все понятно, но ведь надо нарушителя каким-то образом уведомлять о том, что он получит вторую ЖК. В хоккее ведь показывают об отсроченном удалении.

01:13

lera-valera

Пуканы полыхают

01:10

Митяй Антибомж

Под отскок бомжей уже и правила подогнали по-шурику ))

01:05

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ