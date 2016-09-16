Левников объяснил изменения в правилах игры

Николай Левников, член судейского комитета УЕФА и председатель судейского комитета РФС, объяснил новое правило УЕФА, в соответствии с которым в матче 1-го группового турнира Лиги Европы "Маккаби" – "Зенит" (3:4) был удален защитник хозяев Эли Даса. Инцидент произошел на 79-й минуте, после чего в ворота "Маккаби" был назначен свободный удар, в результате которого питерцы забили свой второй гол в матче.

– Это решение арбитра связано с изменением в правилах игры, которое действует с 1 июня 2016 года, – прокомментировал Левников. – Ранее арбитр мог применить принцип преимущества с последующей красной карточкой, если была явная возможность забить гол. Теперь, по новым правилам, он может так сделать и при просто хорошем развитии атаки. В данной ситуации игрок заслуживал второй желтой, арбитр, в свою очередь, применил принцип преимущества. В таком случае рефери должен удалить футболиста либо когда мяч выйдет из игры, либо если этот футболист вмешается в игру. Во втором случае игрок удаляется с поля, и назначается свободный удар с места, где он вмешался в игру. (Дмитрий КОТОВ)