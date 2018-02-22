Кутепов на 10-й минуте заменил получившего травму Таски

Защитник "Спартака" Сердар Таски получил травму на 7-й минуте ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" и ушел в подтрибунное помещение стадиона "Сан-Мамес". Вместо него на 10-й минуте на поле вышел Илья Кутепов.

На данный момент счет во встрече не открыт. Первый матч, прошедший в Москве 15 февраля, завершился победой испанцев со счетом 3:1.

Трансляция матча "Атлетик" - "Спартак"