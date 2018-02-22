Куасси Эбуэ: "Надеюсь, в следующем сезоне Смолов будет играть в Англии"

Полузащитник "Селтика" Куасси Эбуэ в интервью "Известиям" накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" признался, что следит за играми "Краснодара", за который выступал ранее. Также он считает, что нападающий краснодарцев Федор Смолов​ может играть в Англии.

– Этой зимой было много новостей о том, что ваш бывший одноклубник по "Краснодару" Федор Смолов мог перейти в "Вест Хэм". Что думаете об этом как человек, выступающий в Великобритании?

– Для меня Федор – очень-очень хороший игрок. Я не понимаю, почему он еще не в Лондоне. Надеюсь, в следующем сезоне он будет играть в Англии.

– Вы следите за играми "Краснодара"?

– Да, смотрю каждую игру! Этот клуб для меня много значит – никогда не забуду время, проведенное в "Краснодаре". Когда-нибудь я вернусь туда.

– Удивило ли вас то, что в этом году "Краснодар" не играет в Лиге Европы?

– Конечно, я был очень удивлен этому, ведь последние несколько лет "Краснодар" стабильно играл в Лиге Европы. Но это футбол, такое случается. Надеюсь, что в следующем году им удастся снова попасть в еврокубки.

Напомним, матч "Зенит" – "Селтик" состоится сегодня, 22 февраля, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи. Первый матч завершился победой шотландцев (1:0).