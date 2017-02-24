Кристиан Нобоа: "Ростову" без разницы, с кем играть дальше"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" (1:1) отметил, что для команды не имеет значения имя соперника в следующем раунде. По его словам, ростовчане и дальше намерены показывать достойную игру.

- Сейчас главное, что "Ростов" вышел в следующий раунд, - приводит ТАСС слова Нобоа. - А дальше без разницы, с кем мы будем играть. Наша команда настроена демонстрировать достойную игру, как обычно.



Когда мы открыли счет в матче, то знали, что "Спарта" будет отыгрываться, а нам будем тяжело демонстрировать свой футбол. Поэтому мы играли спокойно, старались контролировать мяч. Несмотря на то, что в первом матче мы выиграли 4:0, ''Спарта'' показала, что является крепкой командой.



