Кристиан Нобоа: "Манчини - главный, он решает, кому играть, а кому - нет"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Вардаром" (2:1) подчеркнул, что сине-бело-голубые играли хорошо. При этом он отметил, что начало встречи получилось тяжелым.

- Мы играли хорошо, быстро. Хотя начало получилось тяжелым, ведь мы давно не выходили на поле таким составом. Сложно держать концентрацию все 90 минут, когда давно не играл. Самое главное, победили. Считаю, мы доказали тренеру, что готовы играть и в следующих матчах, в чемпионате.

- Чего ждете от матча со "Спартаком"?

- Это дерби. Будет тяжелая игра, но нашей команде по силам победить в Москве.

- У вас был личный разговор с Манчини по поводу того, что вы почти не играете?

- Нет. Я не разговариваю с тренерами, когда играю и, тем более, когда не играю. Манчини - главный, ему решать, кто выходит на поле, а кто - нет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)



