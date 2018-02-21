Константин Кучаев: "Еще нервничаю перед играми. Мне кажется, вообще не освоился"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после выхода в 1/8 финала Лиги Европы сказал, что в ответном матче 1/16 финала турнира против "Црвены Звезды" (1:0) команда создала много моментов в контратаках, но ей не хватало последнего паса. 19-летний хавбек признался, что волнуется перед выходом на поле.

– После гола у них не было выбора, и они раскрывались, – сказал в эфире программы "Все на матч" Кучаев. – Мы ждали своего шанса, у нас было достаточно контратак. Просто не удалось их довести до логического завершения. Не хватало последнего паса.

– Это ваш первый еврокубковый сезон. Мандраж окончательно пропал?

– На самом деле, я еще нервничаю перед играми. Но, слава богу, в игре это пропадает – полностью погружаешься и не думаешь о волнении. Перед каждой игрой у меня присутствует волнение. Мне кажется, я вообще не освоился. Многого еще не понимаю. Но, мне легче в том плане, что это (позиция. - Прим. "СЭ") – не совсем защитник, при атаке я поднимаюсь, становлюсь полузащитником. Становится немного легче, потому что раньше я играл левого хава. Нужно только приноровиться защищаться.

Напомним, ЦСКА узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки, которая пройдет 23 февраля. Начало церемонии – 15.00 по московскому времени.