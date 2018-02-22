Кокорин, Заболотный и Ригони - в атаке "Зенита" на матч с "Селтиком"

Тренерский штаб "Зенита" во глове с Роберто Манчини определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". Встреча состоится сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.

В атаке у питерцев с первых минут сыграют Александр Кокорин, Антон Заболотный и Эмилиано Ригони.

Полностью заявка питерцев на матч выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Лунев - Иванович, Мевля, Маммана, Кришито - Кузяев, Краневиттер, Паредес - Ригони, Заболотный, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Смольников, Жирков, Терентьев, Ерохин, Дриусси, Полоз.

Напомним, первая встреча между российской и шотландской командами завершилась минимальной победой "кельтов" - 1:0.

Трансляция матча "Зенит" - "Селтик"