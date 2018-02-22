Кокорин, Заболотный и Ригони - в атаке "Зенита" на матч с "Селтиком"

Тренерский штаб "Зенита" во глове с Роберто Манчини определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". Встреча состоится сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.
В атаке у питерцев с первых минут сыграют Александр Кокорин, Антон Заболотный и Эмилиано Ригони.
Полностью заявка питерцев на матч выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Лунев - Иванович, Мевля, Маммана, Кришито - Кузяев, Краневиттер, Паредес - Ригони, Заболотный, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Смольников, Жирков, Терентьев, Ерохин, Дриусси, Полоз.
Напомним, первая встреча между российской и шотландской командами завершилась минимальной победой "кельтов" - 1:0.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитСелтик! pic.twitter.com/XnuSZWoAc1– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 22 февраля 2018 г.