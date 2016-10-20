22:45 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Клод Пюэль: "Саутгемптон" проиграл "Интеру", владея преимуществом"

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Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль после выездного поражения в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы от "Интера" (0:1) отметил, что очень разочарован поражением, так как команда на протяжении всего матча контролировала ход игры. По словам специалиста, игроки продемонстрировали прекрасную производительность на всех участках поля.

– Это очень обидное поражение, – приводит BBC слова Пюэля. – Мы уступили в матче, ход которого полностью контролировали. У нас было много шансов, но "Интеру" просто повезло больше. Хочу поблагодарить игроков за проделанную работу и прекрасную производительность на всех участках поля. В ближайшее время наши мысли будут связаны с чемпионатом Англии.

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