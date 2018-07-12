"Кайрат" разгромил своего соперника в 1-м матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы

Казахстанский "Кайрат" разгромил "Энгордани" из Андорры со счетом 3:0 в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы.

Российский форвард "Кайрата" Андрей Аршавин провел всю встречу, но не отметился результативными действиями. Также все 90 минут отыграл бывший защитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато.

Лига Европы-2018/19



1-й отборочный раунд



1-й матч



"Энгордани" (Андорра) - "Кайрат" (Казахстан) - 0:3 (0:2)

Голы: Вагнер, 5 - в свои ворота (0:1). Исламхан, 25 - с пенальти (0:2). Эппель, 90 (0:3)





"Транс" (Эстония) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) - 0:2 (0:1)



Голы: Котенко, 15 - в свои ворота (0:1). Шабанаджович, 74 (0:2)





"Лиепая" (Латвия) - "Хеккен" (Швеция) - 0:3 (0:0)



Голы: Ирандуст, 74 (0:1). Паулинью, 77 (0:2). Челик, 82 (0:3)





"Конна'с Куэй" (Уэльс) - "Шахтер С" (Белоруссия) - 1:3 (0:2)



Голы: Эбонг, 21 (0:1). Бакай, 34 (0:2). Шибун, 75 (0:3). Моррис, 89 - с пенальти (1:3)





"Милсами" (Молдавия) - "Слован Бр" (Словакия) - 2:4 (0:3)



Голы: Моха, 11 (0:1). Шпорар, 22 (0:2). Моха, 41 (0:3). Бугаев, 59 (1:3). Сурду, 75





"Нефтчи" (Азербайджан) - "Уйпешт" (Венгрия) - 3:1 (1:1)



Голы: Надь, 9 (0:1). Дабо, 23 (1:1). Дабо, 72 (2:1). Махмудов, 90+2 (3:1)





"Дерри Сити" (Ирландия) - "Динамо Мн" (Белоруссия) - 0:2 (0:1)



Голы: Галович, 2 (0:1). Хващинский, 64 (0:2)





"Анортосис Фамагуста" (Кипр) - "Лачи" (Албания) - 2:1 (0:1)



Голы: Ходжалари, 21 (0:1). Праньич, 52 - с пенальти (1:1). Сиссе, 59 (2:1)





"Петрокуб" (Молдавия) - "Осиек" (Хорватия) - 1:1 (0:0)



Голы: Марич, 52 (0:1). Амброс, 65 (1:1)





"Ференцварош" (Венгрия) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 1:1 (0:0)



Голы: Спировски, 61 (1:0). Атар, 90+1 (1:1).





"ЦСКА Сф" (Болгария) - "Рига" (Латвия) - 1:0 (0:0)



Гол: Тиагу Родригес, 49 (1:0)





"Б-36" (Фарерские Острова) - "ОФК Титоград" (Черногория) - 0:0





"Гурник З" (Польша) - "Заря Б" (Молдавия) - 1:0 (0:0)



Гол: Ангуло, 87 (1:0).





"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Домжале" (Словения) - 2:2 (0:2)



Голы: Бизяк, 12 (0:1). Мелняк, 26 (0:2). Турчин, 47 (1:2). Маркович, 83 (2:2)





"Расинг Л" (Люксембург) - "Вииторул" (Румыния) - 0:2 (0:1)



Голы: Дрэгуш, 23 (0:1). Хаджи, 82 - с пенальти (0:2).







"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "АИК" (Швеция) - 0:1 (0:0)



Гол: Сундгрен, 74 (0:1)





"Стумбрас" (Литва) - "Аполлон" (Кипр) - 1:0 (0:0)



Гол: Матчарашвили, 90+1 (1:0).





"Рудар Пл" (Черногория) - "Партизан" (Сербия) - 0:3 (0:1)



Голы: Евтович, 44 - с пенальти (0:1). Сума, 50 (0:2). Рикарду Гомеш, 57 (0:3).





"Вестманнайер" (Исландия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 0:4 (0:0)



Голы: Мухаммед, 59 (0:1). Мортенсен, 66 (0:2). Халворсен, 90+1 (0:3). Аскар, 90+4 (0:4).



