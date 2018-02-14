Каррера готов тренировать команду, состоящую из одних москвичей

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" рассказал, что смог бы тренировать команду, состоящую из одних москвичей, если бы так решило руководство красно-белых. Напомним, что в "Атлетике" играют только футболисты с баскскими корнями.
– Погода может повлиять на игру?
– Безусловно, климатические условия могут повлиять на матч, как на нас, так и на "Атлетик". То, что касается товарищеским матчей, они прошли не на том уровне, которые мы играем в чемпионате. Испанцы в отличие от нас провели шесть матчей в чемпионате ,влились в определенный темп. Наша задача состоит в том, чтобы найти нужную мотивацию, хотя перед такими встреча с игроками даже не надо разговаривать на эту тему.
– Смогли ли бы вы тренировать команду, состоящую из одних москвичей? У "Атлетика" все игроки имеют корни басков.
– Конечно же да, если вдруг руководство решит иметь в составе одних россиян. Проблем в этом не вижу. (Павел ГУРЕВИЧ)
Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
Вопреки
Можно себе представить какое бабло этому макароннику отваливает Федун, если он готов избавиться от "звезд" с банановых островов... давайте перечислим кто из москвичей в составе останется.. попробуем ? Опять СМЕШНО. Словоблудие от спартаковских гигантов мысли уже скоро футбольный люд до истерики доведет... А Лукойл ВСЕ продолжает грабить народ убийственными ценами на автомобильное топливо... наверно для того, чтобы вот такие говоруны пели правильные песни о руководстве Спартака и надеялись на то, что МУТКО еще раз сделает "великий" клуб чемпионом. Атлетику успехов... может после очередного позора, сочувствующие спартаковским отмороженным болелам, автомобилисты, перестанут заправляться на Лукойле и кормить иностранный легион, за свой счет ? Пора уже народу прозреть.
16:50
echo2011
Только нужно понимать,что если бы команда состояла из одних россиян и тем более из одних москвичей,то никакой Федун не требовал от нее завоевывать трофеи.
15:40