21:10 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Иванович забил "Селтику" в свой день рождения

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"Зенит" принимает "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. На 8-й минуте встречи за петербургский клуб забил защитник Бранислав Иванович, счет 1:0. Напомним, что первом матче "Селтик" был сильнее "Зенита" (1:0).

Иванович празднует свой день рождения. Сербскому футболисту исполняется 34 года.

Трансляция матча "Зенит" - "Селтик"

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Материалы других СМИ
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HAZELSAMARA

05.11.1986, "Динамо" (Киев) - "Селтик" и гол Блохина в день своего 34-летия. 22.02.2018, "Зенит" - "Селтик" и гол Ивановича в день своего 34-летия.

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