Иванович забил "Селтику" в свой день рождения

"Зенит" принимает "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. На 8-й минуте встречи за петербургский клуб забил защитник Бранислав Иванович, счет 1:0. Напомним, что первом матче "Селтик" был сильнее "Зенита" (1:0).
Иванович празднует свой день рождения. Сербскому футболисту исполняется 34 года.
ГОЛ ИМЕНИННИКА 😍 #ЗенитСелтик pic.twitter.com/6UZQ3yYISJ– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 22 февраля 2018 г.
HAZELSAMARA
05.11.1986, "Динамо" (Киев) - "Селтик" и гол Блохина в день своего 34-летия. 22.02.2018, "Зенит" - "Селтик" и гол Ивановича в день своего 34-летия.
21:17 22 февраля
баламошка
Непорядок! Бабушки России хлопают в ладошки, сидя перед чёрно-белыми телевизорами, и подгоняя Селтик в атаку.
21:17 22 февраля