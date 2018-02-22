Иванович забил "Селтику" в свой день рождения

"Зенит" принимает "Селтик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. На 8-й минуте встречи за петербургский клуб забил защитник Бранислав Иванович, счет 1:0. Напомним, что первом матче "Селтик" был сильнее "Зенита" (1:0).

Иванович празднует свой день рождения. Сербскому футболисту исполняется 34 года.

Трансляция матча "Зенит" - "Селтик"