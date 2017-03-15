21:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Иван Данильянц: "Отсутствие ключевых игроков ослабит "Ростов"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" посетовал на отсутствие ключевых игроков его команды. Наставник добавил, что ключом к успеху ростовчан должны стать коллективные действия, передает из Манчестера спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Завтра у вас не сыграют три ключевых игрока. Пропустит ли матч кто-то еще, например Джанаев?

– Отсутствие этой тройки – существенная потеря. У нас, конечно, есть те кто может играть на этих позициях. хоть у них и было меньше игровой практики. И у нас действительно нет основного вратаря. Все это ослабит "Ростов". Но команда есть команда, и надеюсь что ребята, кто выйдет на поле, сделают все возможное, чтобы компенсировать отсутствие тех, кто не может играть.

– Тем не менее они прилетели сюда, хотя и не будут играть. Насколько важно их присутствие здесь?

– То что они здесь, говорит о том, что это значимый момент. Один – это капитан команды, другой – ведущий игрок. Они будут поддерживать настрой на матч. Не только те одиннадцать, кто попадет в состав, но вся команда будет работать на завтрашний матч.

– В подготовке вы делали акцент на тактику или психологию?

– Эти две части неразделимы. То и то исключительно важно. Все, что происходит на поле – рождается в голове, в том числе через концентрацию внимания. Коллектив должен быть не только единым, но и организованным. То и другое будет ключевыми моментами в завтрашнем матче. У оппонента много ярких индивидуальностей, которые по отдельности сильнее наших игроков, поэтому командная игра будет чрезвычайно важна.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Борец сумо

Ребята, удачи св матче с МЮ.

21:37

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