13:00 23 февраля | Футбол — Лига Европы

Илья Геркус: "Хочется, чтобы "Локомотив" сыграл с "Миланом" или "Атлетико"

Возможные соперники "Локомотива" - запись в Инстаграме Ильи Геркуса.
Возможные соперники "Локомотива" - запись в Инстаграме Ильи Геркуса.
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Президент "Локомотива"  Илья Геркус высказал пожелания по поводу того, с кем хотел бы встретиться в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится сегодня, 23 февраля, начало – в 15.00 по московскому времени.

– Мои предпочтения на жеребьевку. Лучшие варианты: "Атлетико", "Милан", "Зальцбург", – написал в своем Инстаграме Геркус. – Клубы, которые хотелось получить меньше всего: "Марсель", "Спортинг", ну и наших соотечественников.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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garry1980

У Геркуса мозгов нет от слова совсем. Или же он хочет Семина убрать после поражения от Атлетико или Милана? Кто бы убрал этого кролика очкастого из клуба уже. Как меня его рожа бесит. Лучше бы Палыча похвалил хоть раз от души, но нет, он же спит и видит как его убрать. Потому что Палыч под эту гниду прогибаться не будет.

14:48 23 февраля

Manted

видимо под градусом писал

14:18 23 февраля

Говорю, то что думаю

Flamenco Локомотив - Марсель, Зенит-Лион, ЦСКА-Виктория соглашусь с первыми 2 парами. Но ЦСКА Спортинг мое предпочтение. Все конкуренты по таблице коэффицентов УЕФА

13:37 23 февраля

баламошка

Лазурная фуфайка считает варианты.

13:28 23 февраля

Flamenco

Локомотив - Марсель, Зенит-Лион, ЦСКА-Виктория

13:19 23 февраля

Flamenco

это говорит о том, что мозг не работает, главное занимает кресло! Локомотиву нужно играть с французами

13:17 23 февраля

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