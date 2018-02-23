Илья Геркус: "Хочется, чтобы "Локомотив" сыграл с "Миланом" или "Атлетико"

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказал пожелания по поводу того, с кем хотел бы встретиться в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится сегодня, 23 февраля, начало – в 15.00 по московскому времени.

– Мои предпочтения на жеребьевку. Лучшие варианты: "Атлетико", "Милан", "Зальцбург", – написал в своем Инстаграме Геркус. – Клубы, которые хотелось получить меньше всего: "Марсель", "Спортинг", ну и наших соотечественников.