Игорь Шалимов: "Смолов стал ключевой фигурой "Краснодара" в игре с "Фенербахче"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил влияние на игру нападающего Федора Смолова в противостоянии 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче". По сумме двух матчей (1:0 и 1:1) россияне вышли в следующий раунд турнира.

– Смолов, как показалось по двум матчам, стал играть несколько иначе – там, где раньше мог отдать пас, сейчас все решает сам.

– Федор играет правильно. В тех зонах, когда надо решать самому, делает это. Но у него сейчас расширились, скажем так, полномочия. Смолов стал ключевой фигурой команды. При выходе из обороны мы ищем его, у Федора стало намного больше ТТД, намного больше он стал играть для команды. Нагрузка возросла.

– С чем связана такая перестройка?

– Нам нужна быстрая атака. И в идеале требуется скорейшая передача на форварда.

– Для вас сейчас критично важно скорейшее возвращение Мамаева?

– Для нас критично важно возвращение всех травмированных – и Петрова, и Измайлова, и Мамаева. (Сергей ЕГОРОВ)

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