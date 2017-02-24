17:34 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Сельта"? Сейчас все мысли об "Урале"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что все его мысли связаны с матчем 1/4 финала Кубка России с "Уралом". По его словам, думать о Лиге Европы он будет потом. Напомним, "быки", по итогам жеребьевки, на стадии 1/8 финала Лиги Европы сыграют с "Сельтой". 9 марта команды сыграют в Испании, 16 марта – в России.

– Сейчас нам предстоит матч на Кубок с "Уралом", потом встреча со "Спартаком", – говорит Шалимов, – и только потом, ближе к матчу, начнем думать о "Сельте", анализировать их матчи. Сейчас все мысли об "Урале".
Напомним, с "Уралом" в матче Кубка России "Краснодар" сыграет 28 февраля, а со "Спартаком" встретятся 5 марта в рамках 18-го тура премьер-лиги. (Сергей ЕГОРОВ)

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