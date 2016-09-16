00:40 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Мамаев не играл с "Зальцбургом", потому что не мог"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зальцбургом" (1:0) подчеркнул, что полузащитник Павел Мамаев не вышел на поле не по решению тренерского штаба, передает из Зальцбурга спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист выразил удовлетворение результатом.

– Мамаев не появился сегодня на поле – игра этого не требовала или он не мог выйти? - вопрос Шалимову.

– Он просто не мог выйти на поле.

– Какое настроение у вас после столь удачного старта на посту исполняющего обязанности главного тренера?

– После побед всегда хорошее настроение. В футбол всегда играют чтобы выиграть. Если бы пропустили в конце, удовлетворения бы не было. Конечно, надо работать еще много над чем, но мы довольны результатом – и тренеры, и игроки.

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