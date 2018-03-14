Игорь Акинфеев: "Один раз мы уже выигрывали Кубок УЕФА. Не знаю, получится ли второй раз"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что любой завоеванный трофей ценен для футболистов. При этом он отметил, что не знает, получится ли выиграть Лигу Европы, которая раньше называлась Кубок УЕФА, во второй раз.

– Вы уже выигрывали Кубок УЕФА. Некоторые ваши партнеры говорят, что хотят выиграть турнир в этом году. Вас это мотивирует?

– Насколько я помню, что говорил Набабкин. Я после этого ему сказал: "Кирилл, все в твоих руках. Я уже держал в руках этот Кубок". На самом деле, любой трофей дорог и ценен. Мы можем шутить сколько угодно, но любому игроку хочется побеждать. Один раз мы уже это сделали. Не знаю, получится ли второй раз.

– После домашних 0:1 насколько оптимистично вы настроены?

– Любой матч придает оптимизм. Футболист создан для того, чтобы побеждать. В данном случае что 0:0, что 1:1 – не имеет значение, надо побеждать.

– Как вам Вернблум в качестве центрального защитника?

– Замечательно. Он профессионал, универсал, способный сыграть на любой позиции. (Павел ГУРЕВИЧ)