Ибрагимович сфотографировался на фоне забавного баннера болельщиков

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после победы в финальном матче Лиги Европы сфотографировался на фон забавного баннера болельщиков. На нем было написано: "Златан, оставайся и можешь взять мою жену".

Контракт 35-летнего шведа рассчитан до конца сезона. Футболист еще не принял решения относительно своего будущего. Напомним, в апреле он получил тяжелую травму, из-за которой он может не сыграть до конца года.