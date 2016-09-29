Ибрагимович принес "МЮ" победу над "Зарей", а Эменике помог "Фенербахче" обыграть "Фейеноорд"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Зарю" со счетом 1:0 благодаря голу Златана Ибрагимовича. В другом поединке группы А "Фейеноорд" уступил "Фенербахче", поэтому турецкий клуб с четырьмя очками возглавил квартет, а второе место делят "МЮ" и "Фейеноорд".

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа А

"Фенербахче" (Турция) – "Фейеноорд" (Голландия) – 1:0 (1:0)

Гол: Эменике, 18.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Заря" (Украина) – 1:0 (0:0)

Гол: Ибрагимович, 69.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Фосу-Менса (Марсьяль, 74), Байи, Смоллинг, Рохо, Лингард (Руни, 67), Феллаини, Погба, Мата (Янг, 74), Рэшфорд, Ибрагимович.

"Заря": Шевченко, Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь, Караваев, Чайковский (Гордиенко, 80), Гречишкин, Любенович (Липартия, 76), Петряк, Кулач (Паулинью, 60).

Предупреждения: Байи, 63. Каменюка, 90.

Судья: Гринфельд (Израиль).

Группа В

"Олимпиакос" (Греция) – АПОЭЛ (Кипр) – 0:1 (0:1)

Гол: Сотириу, 10.

"Олимпиакос": Леали, Да Кошта, Ботиа, Де ла Белья, Диогу Фигейраш, Камбьяссо (Андре Мартинш, 79), Марин (Кардосо, 78), Фортунис (Элиунусси, 64), Миливоевич, Идейе, Себа.

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Меркис, Карлау, Роберто Лаго, Мораиш, Бертольо (Артиматас, 65), Винисиус, Вандер (Эфрем, 68), Сотириу, Янниотас (Астис, 82).

Предупреждения: Ботиа, 11. Миливоевич, 38. Марин, 45. Сотириу, 45. Эфрем, 88.

Судья: Гиль (Польша).