20:33 | Футбол — Лига Европы

Хави Гарсия пожелал удачи "Зениту" в матче против "Селтика"


Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи сине-бело-голубым в матче 1/16 Лиги Европы против "Селтика". Игрок опубликовал на своей странице в Твиттере свою фотографию в форме российского клуба. Напомним, что испанец перешел в "Бетис" летом минувшего года.

"Удачи сегодня, "Зенит", - написал Хави Гарсия.

Напомним, матч против "Селтика" будет для "Зенита" первой официальной игрой в 2018 году. Встреча состоится сегодня, 15 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!