Хави Гарсия пожелал удачи "Зениту" в матче против "Селтика"

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи сине-бело-голубым в матче 1/16 Лиги Европы против "Селтика". Игрок опубликовал на своей странице в Твиттере свою фотографию в форме российского клуба. Напомним, что испанец перешел в "Бетис" летом минувшего года.

"Удачи сегодня, "Зенит", - написал Хави Гарсия.

Напомним, матч против "Селтика" будет для "Зенита" первой официальной игрой в 2018 году. Встреча состоится сегодня, 15 февраля, и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.