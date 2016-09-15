Харис Медунянин: "Мы были в шоке, когда судья поставил мяч в пяти метрах от ворот"

Защитник "Маккаби" Харис Медунянин после матча группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" (3:4) отметил, что судья мог неправильно интерпретировать правило. Напомним, в составе "Маккаби" был удален игрок, а также назначен свободный удар из пределов штрафной площади, который привел ко второму голу питерцев.

– Это новое правило – мы все были в шоке, когда судья поставил мяч в пяти метрах от ворот и удали нашего игрока, – отметил игрок. – Вести 3:0 и выбросить игру?! Я не знаю… Может быть, судья ошибся и интерпретировал новое правило не так, как было нужно. Не стоит забывать, что мы играли с очень сильной командой. При счете 3:0 должны были играть умнее. Но осталось пять матчей, и шансы мы не потеряли. (Эли ШВИДЛЕР)