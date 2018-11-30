Горлукович - про игру "Спартака": "Да тут не о чем говорить. Счет на табло"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" (1:2).

– Да тут не о чем говорить. Счет на табло, – сказал Горлукович.

– Унижение российского футбола?

– То, что я увидел... Знаете, когда приходит новый тренер, хотя бы что-то меняется. На первых порах – самоотдача и настрой.

– А этого не было?

– А вы увидели? Я – нет. Ничего. В игровом плане пока, наверное, рано спрашивать с Кононова. У него было мало времени, чтобы что-то поменять. Давайте подождем до конца сезона. Было бы смешно сразу надеяться на резкие улучшения. Другое дело, что команда допускает элементарные ошибки. Плюс, как я уже сказал, настрой и самоотдача не на том уровне. Это явно бросается в глаза.

– Не показалось, что "Спартак" чисто физически "подсел" в последние 20 минут?

– А вот здесь сложно предъявить претензии к Кононову. Не он же готовил команду. Не надо говорить сейчас о "физике". У него впереди зимние сборы, после них и оценим. Я вам о реалиях – о том, что тренер мог поменять за две игры. Но каких-то перемен я не наблюдаю. Вот это печально. Где самоотдача? (Виталий Айрапетов)

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