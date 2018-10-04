Гол Кокорина принес "Зениту" победу над "Славией"

"Зенит" со счетом 1:0 обыграл "Славию" в домашнем матче второго тура группового турнира Лиги Европы. Гол на 80-й минуте забил вышедший на замену Александр Кокорин. Ему ассистировал Леандро Паредес.

Матч "Зенит" - "Славия" на стадионе "Санкт-Петербург" посетили 45 408 зрителей.

Команда Сергея Семака набрала четыре очка после двух стартовых игр. В следующем туре команда дома встретится с "Бордо" 25 октября.

Лига Европы

Группа C

"Зенит" (Россия) - "Славия Пр" (Чехия) - 1:0 (0:0)

Гол: Кокорин, 80.

"Зенит" (Россия): Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин (Заболотный, 90+3), Мак (Кузяев, 64), Паредес, Краневиттер, Ерохин, Дзюба, Дриусси (Кокорин, 63).

"Славия Пр" (Чехия): Коларж, Цоуфал (Фридрих, 83), Кудела, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Стох, Соучек, Хушбауэр, Траоре (Дели, 89), Змргал, Матоушек (Бэлуцэ, 53).

Предупреждения: Соучек, 36. Бэлуцэ, 60. Нету, 90+5.

Судьи: Хюсейин Гечек. Барыш Шимшек, Кемал Йылмаз, Мете Калкаван, Мустафа Эйисой (все - Турция).

04 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 45408 зрителей.

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