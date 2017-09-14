Гол Черышева помог "Вильярреалу" обыграть "Астану", Нецид принес победу "Славии" в матче с "Маккаби"

Матч группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Астана" завершился со счетом 3:1 в пользу испанцев. Отметим, что на 75-й минуте на поле вышел полузащитник Денис Черышев, для которого эта игра стала первой за 7 месяцев. Спустя две минуты после выхода россиянин отметился забитым мячом.

В последний раз Черышев принимал участие в игре своей команды 26 февраля, когда "желтая субмарина" встречалась с "Реалом" (2:3). Позже Черышев получил травму левой ноги и долгое время восстанавливался.

В параллельной встрече группы A "Славия" дома переиграла "Маккаби" из Тель-Авива – 1:0. Единственный гол в матче забил бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид. Отметим, что выступающий за чешский клуб экс-капитан "Зенита" Данни пропустил матч из-за травмы.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа A

"Вильярреал" (Испания) - "Астана" (Казахстан) - 3:1 (1:0)

Голы: Сансоне, 16 (1:0). Логвиненко, 68 (1:1). Бакамбу, 75 (2:1). Черышев, 77 (3:1).

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Семеду, Тригерос, Пабло Форнальс (Черышев, 74), Эрнандес, Сансоне (Бакамбу, 70), Самуэль Кастильехо (Суарес, 87), Энес Юнал.

"Астана": Ерич, Логвиненко, Постников, Шомко, Бейсебеков (Тагыберген, 87), Аничич, Мужиков (Шитов, 83), Граховац, Маевский, Муртазаев (Томасов, 67), Твумаси.

Предупреждения: Логвиненко, 57. Аничич, 71. Марио Гаспар, 88.

Судья: Йованович (Сербия).

14 сентября. Вильярреал. Стадион Estadio de la Ceramica.

"Славия" (Чехия) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 1:0 (1:0)

Гол: Нецид, 12 (1:0).

"Славия": Коварж, Фридрих, Соболь, Югас, Дели, Стох, Змргал (ван Бюрен, 66), Сикора (Хушбауэр, 64), Соучек, Громада (Нгаде-Нгаджюи, 81), Нецид.

"Маккаби": Райкович, Филипенко (Блэкмен, 67), Давидзада, Бабен (Рикан, 72), Бен-Хаим, Йеини, Баттоккио, Миха (Ацили, 80), Сушич, Атар, Кьяртанссон.

Предупреждения: Бабен, 30. Стох, 54. Йеини, 90.

Судья: Шергенхофер (Австрия).

14 сентября. Прага. Стадион Eden.