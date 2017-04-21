Генрих Мхитарян: "Рад, что удалось забить и сделать еще один шаг к финалу Лиги Европы"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) отмтеил, что рад выходу команды в полуфинал турнира. Армянин забил первый гол "МЮ" в этой встрече. Этот мяч стал пятым для него в Лиге Европы этого сезона.

"Вот это матч! Сделали еще один шаг к финалу Лиги Европы. Очень рад, что выиграли, и доволен, что я забил. У Рэшфорда получился великолепный гол", - написал Мхитарян в "Твиттере".

"СЭ" вел текстовую трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт"