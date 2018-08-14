Геннадий Тумилович: "Главное, чтобы до игры с "Зенитом" белорусам не отключили газ"

Бывший вратарь минского "Динамо" Геннадий Тумилович прокомментировал предстоящую ответную встречу третьего отборочного раунда Лиги Европы между белорусской командой и "Зенитом". Первая игра завершилась разгромным поражением сине-бело-голубых со счетом 0:4.

- Чувствуется, что "Динамо" совершило нечто значимое, если уж наш президент заговорил о футболе, - цитирует Тумиловича "Прессболл". - Это же самый главный показатель. Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ. Питерские болельщики, кстати, говорили об этом после финального свистка. Причем, кажется, даже не в шутку.

"Зенит" – "Динамо" Минск: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, 20.00 (мск)​