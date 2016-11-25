"Генк" и "Атлетик" вышли в плей-офф Лиги Европы

"Генк" победил "Рапид" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0. В другом поединке группы F "Атлетик" одержал волевую победу над "Сассуоло" (3:2), несмотря на пропущенный уже на второй минуте гол.

Оба победителя сегодняшнего игрового дня обеспечили себе выход в 1/16 финала турнира.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа F

"Генк" (Бельгия) - "Рапид В" (Австрия) - 1:0 (1:0)

Гол: Карелис, 11.

"Генк": Бизот, Брабец, Настич, Колли, Ндиди, Кастань, Буффел (Троссар, 90), Посуэло, Сушич (Хейнен, 79), Карелис (Саматта, 84), Бэйли.

"Рапид": Новота, Зоннляйтнер, Шессвендтер, Дибон, Шраммель, Траустасон, Вебер, Турнвальд (Квилитая, 72), Граховац, Шауб (Елич, 84), Жоэлинтон (Шобесбергер, 63).

Предупреждения: Вебер, 65. Квилитая, 79. Посуэло, 89. Бизот, 90+4. Дибон, 90+5. Елич, 90+5.

Судья: Кружляк (Словакия).

"Атлетик" (Испания) - "Сассуоло" (Италия) - 3:2 (1:1)

Голы: Баленсиага, 2 - в свои ворота (0:1). Рауль Гарсия, 10 (1:1). Адурис, 58 (2:1). Лекуэ, 79 (3:1). Рагуза, 83 (3:2).

"Атлетик": Яго, Баленсиага, Ляпорт, Лекуэ, Альварес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Эчеварриа, Адурис (Мерино, 88), Икер Муниаин (Микель Рико, 72), Иньяки Уильямс (Боведа, 61).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола, Ачерби, Лирола, Бьондини (Матри, 71), Маньянелли, Пеллегрини (Миссироли, 70), Дефрель (Политано, 77), Рагуза, Риччи.

Предупреждения: Рауль Гарсия, 37. Адурис, 52. Ачерби, 72. Ляпорт, 76. Рагуза, 78. Миссироли, 90+3. Маньянелли, 90+4.

Судья: Кошшои (Венгрия).