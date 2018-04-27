Флориан Товен: "Мяч попал мне в руку, когда я забивал "Зальцбургу"

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен после матча 1/2 финала Лиги Европы против "Зальцбурга" (2:0) признался, что мяч коснулся его руки, когда он открывал счет во встрече. Француз головой поразил ворота соперника после подачи Димитри Пайета.

- Сегодня игроки отдали все ради победы, это главное, - цитирует Goal Товена. - Мой гол? Я видел, что Пайет мяч будет подавать мяч на дальнюю штангу, я ударил его головой, но также немного коснулся его рукой. Сегодня я счастлив, так как мы победили. "Зальцбург" - хорошая команда, для нас это было проблемой, мы знали, что это будет сложно.