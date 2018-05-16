Фернандо Торрес завоевал первый трофей в составе "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Фернандо Торрес выиграл первый трофей в составе команды. В финале Лиги Европы испанский клуб обыграл "Марсель" (3:0).

В этой игре нападающий вышел на замену на 90-й минуте вместо Антуана Гризманна. Футболист выступал за "Атлетико" с 2001 по 2007 год. В 2015 году он вернулся в команду и защищает ее цвета по настоящее время. Ранее стало известно, что он сменит клуб по окончании нынешнего сезона.

Для игрока это первый трофей с "матрасниками". При этом в сезоне-2001/02 ему удалось выиграть турнир в сегунде - втором по силе дивизионе испанского футбола.