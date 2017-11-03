14:40 | Футбол — Лига Европы

Фанаты "Зенита" непричастны к травме секьюрити "Русенборга"

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Начальник службы безопасности "Русенборга" Арне Энгтре отметил, что травму одному из секьюрити норвежского клуба в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (1:1) нанес не болельщик питерской команды. По словам Энгтре, это был несчастный случай.

– В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба "Зенит", – цитирует "Р-Спорт" Энгтре. – Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай.

Ранее Энгтре заявлял, что секьюрити "Русенборга" пострадал после контакта с болельщиком "Зенита".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171103/1128160765.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Зверьё немытое.

14:46

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

газмяс уже скоропостижно заплатил несчастному секью???? и в прессе успел замять дело????

14:45