Фанаты "Зенита" непричастны к травме секьюрити "Русенборга"

Начальник службы безопасности "Русенборга" Арне Энгтре отметил, что травму одному из секьюрити норвежского клуба в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (1:1) нанес не болельщик питерской команды. По словам Энгтре, это был несчастный случай.

– В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба "Зенит", – цитирует "Р-Спорт" Энгтре. – Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай.

Ранее Энгтре заявлял, что секьюрити "Русенборга" пострадал после контакта с болельщиком "Зенита".