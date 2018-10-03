Евгений Кафельников: "Вряд ли "Спартак" обыграет "Вильярреал". Некем"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что красно-белые не сумеют победить "Вильярреал" в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.

- Что касается матча с "Вильярреалом", то вряд ли "Спартак" выиграет. Некем выигрывать, - сказал Кафельников в прямом эфире в Инстаграме. - Промеса продали, Жиго травмирован.

Ранее Кафельников сравнил главного тренера красно-белых Массимо Карреру и рулевого ЦСКА Виктора Гончаренко.

"Спартак" – "Вильярреал": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)