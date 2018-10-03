Евгений Кафельников: "Каррера круче Гончаренко. Просто у итальянца нет материала"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников сравнил главного тренера красно-белых Массимо Карреру и рулевого ЦСКА Виктора Гончаренко.

- Кто круче - Каррера или Гончаренко? Конечно, Каррера, - сказал Кафельников в прямом эфире в Инстаграме. - Где играл Каррера и где играл Гончаренко.

Надеюсь, нового тренера у "Спартака" не будет. Я - за Карреру. Это хороший специалист и идеальный мотиватор. Просто у него нет материала, с которым работать.

Во вторник, 2 октября, ЦСКА победил "Реал" (1:0) во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.

Каррера возглавляет "Спартак" с августа 2016 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и победителями Суперкубка страны.