Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился прогнозом на матч красно-белых с "Вильярреалом". "Спартак" в первом матче проиграл "Рапиду" (0:2), а "Вильярреал" сыграл вничью с "Рейнджерс" (1:1)

– Выиграет ли "Спартак" сегодня? – вопрос Кафельникову.

– Нет, не выиграет. (Ярослав Сусов)

Позднее Кафельников в прямом эфире на своей странице Инстаграма дал более четкий прогноз: "0:2".

"Спартак" – "Вильярреал": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)