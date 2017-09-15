Эмилиано Ригони: "Теперь хочу забить в чемпионате"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (5:0) отметил, что игру нельзя назвать простой, несмотря на итоговый результат. По словам игрока, который забил дебютный мяч за команду, его следующая цель - гол в чемпионате России.



- Не ждали легкой игры, - сказал Ригони. - Да она и не была такой. Это первый наш матч в группе, надо выкладываться на сто процентов. Мы это сделали и продолжаем делать дальше

- Какие чувства после дебютного гола?

- Очень рад. Приятно забивать сразу после выхода на замену. Это особенные чувства. Теперь хочу забить и в премьер-лиге.

- Этот гол помог "Зениту" одержать самую крупную выездную победу на групповых этапах еврокубков.

- Поздравляю клуб с этим достижением. Здорово, что я приложил к нему руку. Мы на правильном пути. Надо продолжать в том же духе.

- Сегодня вы были резче и опаснее, чем в игре с "Динамо". Почему?

- Так получилось. Сегодня у меня было больше пространства, больше возможностей. "Вардар" играл ниже, чем "Динамо", в основном оборонялся. У нас было много моментов и одним из них я воспользовался. (Сергей ЯРЕМЕНКО)