Эмилиано Ригони: "Не планирую менять фамилию на "Риголи"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, который стал автором трех забитых мячей в ворота "Русенборга" (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы заявил о том, что это первый хет-трик в его карьере. При этом хавбек подчеркнул, что не думает о смене фамилии на "Риголи".

– Это ваш первый хет-трик? – вопрос Ригони.

– Да. Я делал дубли, но хет-трика не было никогда. Сегодня дебют!

– В трех играх Лиги Европы вы забили 5 мячей. Можно сказать, что это ваш турнир?

– Да, я хорошо стартовал в нем и надеюсь, смогу продолжить в том же духе. Постоянство в футболе – самая сложная вещь. Сейчас я счастлив, но турнир очень длинный – нужно не сбавлять оборотов.

– Не планируете поменять фамилию с "Ригони" на "Риголи"?

– Нет-нет, слишком большая ответственность! Потому что придет день, когда я не смогу забить, и что тогда?!

– Вы забрали с собой мяч. Выбрали место, где будете хранить?

– Еще нет, но это будет особенное место. Первый хет-трик, все партнеры по команде расписались на нем, теперь это – одна из самых памятных вещей в моем доме! (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"