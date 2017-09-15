Эктор Бельерин: "Арсенал" - одна из лучших команды в Лиге Европы, мы должны показывать это на поле"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Кельна" (3:1) отметил, что "канонирам" было важно стартовать с победы. По его словам, лондонцы являются одним из фаворитов Лиги Европы.

- Это новый турнир для команды, поэтому было важно начать с победы, - приводит ВВС слова Бельерина. - Думаю, "Арсенал" - одна из лучших команды в Лиге Европы, мы должны показывать это на поле. После инцидента с болельщиками начали матч немного неуверенно, но все же смогли победить. Я очень доволен.