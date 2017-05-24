Эдгар Давидс: "В "МЮ" играют мужчины, а в "Аяксе" - мальчики"

Бывший полузащитник сборной Голландии Эдгар Давидс считает "Манчестер Юнайтед" фаворитом в финале Лиги Европы с "Аяксом". По его словам, английский клуб имеет больше опыта.

– В "МЮ" играют мужчины, а в "Аяксе" – мальчики, – цитирует The Sun Давидса. – Моуринью может отталкиваться от игры в обороне и контроля мяча. "Аякс" может перехватить контроль, но у "МЮ" есть быстрые игроки, например, Рэшфорд и Марсьяль. Они очень скоростные и могут повлиять на исход игры.

Матч "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 24 мая, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.