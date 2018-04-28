Джек Уилшир: "Уверен, что "Арсенал" сможет взять игру в Мадриде под контроль"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир уверен, что у его команды хорошие шансы на выход в финал Лиги Европы. В первом домашнем матче 1/2 финала "канониры" сыграли вничью с "Атлетико" (1:1).

– Мы четко понимаем, что должны сделать в ответной игре, – цитирует The Mirror Уилшира. – Уверены, что можем взять игру под контроль и забить необходимый гол. В Лондоне мы ждали не такого результата. Но нельзя сильно расстраиваться, потому что шансов создали много. Если повторим это, то сможем забить. Но "Атлетико" – лучший в контратаках. Он ждал, когда мы допустим ошибку. Нельзя таким командам давать возможности.