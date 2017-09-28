Дубль Кокорина помог "Зениту" обыграть "Реал Сосьедад"

В матче группового турнира Лиги Европы "Зенит" на своем поле обыграл "Реал Сосьедад" - 3:1. Дубль оформил Александр Кокорин, еще один гол записал на свой счет Эмилиано Ригони. До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, россиянину осталось забить 20 мячей.
В другом поединке группы L "Русенборг" победил "Вардар" (3:1). "Зенит" возглавил этот квартет. Следующие два матча сине-бело-голубые проведут как раз против норвежской команды.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа L
2-й тур
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Реал Сосьедад" (Испания) – 3:1 (2:1)
Голы: Ригони, 5 (1:0). Кокорин, 24 (2:0). Льоренте, 41 (2:1). Кокорин, 60 (3:1).
"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес (Дзюба, 88), Краневиттер, Кузяев, Дриусси (Полоз, 80), Кокорин, Ригони (Ерохин, 73).
"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Льоренте, Элустондо, Де ла Белья, Пардо (Ильярраменди, 74), Хаби Прието (Хуанми, 65), Сурутуса, Каналес, Хон Баутиста (Виллиан Жозе, 61), Янузай.
Судьи: МАРРИНЕР. Леннард, Чайлд, Аттуэлл, Френд (все Англия).
28 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"
"Русенборг" (Норвегия) – "Вардар" (Македония) – 3:1 (1:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Вардар (футбол)
- Русенборг (Футбол)
- Реал Сосьедад
- Эмилиано Ригони
Slim Taller
Ренессанс Кокорина продолжается.Зенит с заслуженной победой!
22:04
PiratDen
приятно смотреть
22:04
Помпей
Теперь пусть локомотив позлит злин))))Давай паровозы повторяем результат зенита!
22:03
Hunter78
с победой!!! все чётко, без нервов и красиво!)) желаю и Локо удачи
22:02
Помпей
SmilefH1121 Ну конечно в испании занять шестое место со слабым составом просто как два пальца......))))Может просто у зенита есть тренер,а не физрук с лыжником))))
22:01
asc0002
Достойно. Третий гол - красотища!
22:00
serzheo
На классе. Не всем нравится игра от обороны, Но не будем забывать, что это Реал Сосъедад а не какой-то вшивый Ливерпуль. Соседи - одна из самых быстрых команд Испании.
22:00
Помпей
Хоть и реал не мадридский,но всё равно приятно,а Кокорин наконец то выходит на приличный уровень.
22:00
SmilefH1121
Мне одному бросилось в глаза, что Зенит БЕГАЕТ, в отличии от москвичей=))? Хотя, справедливости ради, Реал Сосьедад далеко не гранд и состав у него слабее зенитовского, да и играли в Петербурге=)))).
21:59
механик39
Ну все ,опять встали с колен .
21:58
Помпей
Практически легко и главное игра хорошая!Учитесь каррера и ещё раз учитесь)))50000 тысяч болельщиков просто СУПЕРРРРРР!!!!!!!!!!!!
21:57
ladafan
вот это и есть на классе и не напрягаясь(как говорит один "класссик"), когда Зенит включался, баски не поспевали...
21:56
Andrei777777
Поздравляю Зенит и болельщиков с победой .
21:55
Sinaron
Легко, на классе. Поздравляю Зенит с победой
21:55
Roov
Надо признать, что играет Зенит гораздо лучше, чем в комментариях ведут себя его поклонники
21:54
Помпей
Учитесь как играть в футбол надо,а не стоять в своей штрафной и валятся по полю))))Да Лунёв просто номер ОДИН,а Кокорин это вам не свинси промЯс)))
21:54
NF
"Реал Сосьедад" сегодня своими детскими ошибками искупал ошибки ЦСКА? А так "Зенит" не должен был иметь с испанцами никаких проблем и спокойно добавлять очки в копилку. Хотя, конечно, "РС" - не "МЮ". Но интересно, как бы зенитовцы смотрелись бы в игре с англичанами? Хотя уж больно легко они пропустили гол в ответ. Проблем с игрой еще хватает...
21:54