Дубль Кокорина помог "Зениту" обыграть "Реал Сосьедад"

В матче группового турнира Лиги Европы "Зенит" на своем поле обыграл "Реал Сосьедад" - 3:1. Дубль оформил Александр Кокорин, еще один гол записал на свой счет Эмилиано Ригони. До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, россиянину осталось забить 20 мячей.

В другом поединке группы L "Русенборг" победил "Вардар" (3:1). "Зенит" возглавил этот квартет. Следующие два матча сине-бело-голубые проведут как раз против норвежской команды.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа L

2-й тур

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Реал Сосьедад" (Испания) – 3:1 (2:1)

Голы: Ригони, 5 (1:0). Кокорин, 24 (2:0). Льоренте, 41 (2:1). Кокорин, 60 (3:1).

"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес (Дзюба, 88), Краневиттер, Кузяев, Дриусси (Полоз, 80), Кокорин, Ригони (Ерохин, 73).

"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Льоренте, Элустондо, Де ла Белья, Пардо (Ильярраменди, 74), Хаби Прието (Хуанми, 65), Сурутуса, Каналес, Хон Баутиста (Виллиан Жозе, 61), Янузай.

Судьи: МАРРИНЕР. Леннард, Чайлд, Аттуэлл, Френд (все Англия).

28 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"

"Русенборг" (Норвегия) – "Вардар" (Македония) – 3:1 (1:0)