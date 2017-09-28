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21:51 | Футбол — Лига Европы

Дубль Кокорина помог "Зениту" обыграть "Реал Сосьедад"

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В матче группового турнира Лиги Европы "Зенит" на своем поле обыграл "Реал Сосьедад" - 3:1. Дубль оформил Александр Кокорин, еще один гол записал на свой счет Эмилиано Ригони. До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером невского клуба Роберто Манчини, россиянину осталось забить 20 мячей.

В другом поединке группы L "Русенборг" победил "Вардар" (3:1). "Зенит" возглавил этот квартет. Следующие два матча сине-бело-голубые проведут как раз против норвежской команды.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа L

2-й тур

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Реал Сосьедад" (Испания) – 3:1 (2:1)

Голы: Ригони, 5 (1:0). Кокорин, 24 (2:0). Льоренте, 41 (2:1). Кокорин, 60 (3:1).

"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес (Дзюба, 88), Краневиттер, Кузяев, Дриусси (Полоз, 80), Кокорин, Ригони (Ерохин, 73).

"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Льоренте, Элустондо, Де ла Белья, Пардо (Ильярраменди, 74), Хаби Прието (Хуанми, 65), Сурутуса, Каналес, Хон Баутиста (Виллиан Жозе, 61), Янузай.

Судьи: МАРРИНЕР. Леннард, Чайлд, Аттуэлл, Френд (все Англия).

28 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад" 

"Русенборг" (Норвегия) – "Вардар" (Македония) – 3:1 (1:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Slim Taller

Ренессанс Кокорина продолжается.Зенит с заслуженной победой!

22:04

PiratDen

приятно смотреть

22:04

Помпей

Теперь пусть локомотив позлит злин))))Давай паровозы повторяем результат зенита!

22:03

Hunter78

с победой!!! все чётко, без нервов и красиво!)) желаю и Локо удачи

22:02

Помпей

SmilefH1121 Ну конечно в испании занять шестое место со слабым составом просто как два пальца......))))Может просто у зенита есть тренер,а не физрук с лыжником))))

22:01

asc0002

Достойно. Третий гол - красотища!

22:00

serzheo

На классе. Не всем нравится игра от обороны, Но не будем забывать, что это Реал Сосъедад а не какой-то вшивый Ливерпуль. Соседи - одна из самых быстрых команд Испании.

22:00

Помпей

Хоть и реал не мадридский,но всё равно приятно,а Кокорин наконец то выходит на приличный уровень.

22:00

SmilefH1121

Мне одному бросилось в глаза, что Зенит БЕГАЕТ, в отличии от москвичей=))? Хотя, справедливости ради, Реал Сосьедад далеко не гранд и состав у него слабее зенитовского, да и играли в Петербурге=)))).

21:59

механик39

Ну все ,опять встали с колен .

21:58

Помпей

Практически легко и главное игра хорошая!Учитесь каррера и ещё раз учитесь)))50000 тысяч болельщиков просто СУПЕРРРРРР!!!!!!!!!!!!

21:57

ladafan

вот это и есть на классе и не напрягаясь(как говорит один "класссик"), когда Зенит включался, баски не поспевали...

21:56

Andrei777777

Поздравляю Зенит и болельщиков с победой .

21:55

Sinaron

Легко, на классе. Поздравляю Зенит с победой

21:55

Roov

Надо признать, что играет Зенит гораздо лучше, чем в комментариях ведут себя его поклонники

21:54

Помпей

Учитесь как играть в футбол надо,а не стоять в своей штрафной и валятся по полю))))Да Лунёв просто номер ОДИН,а Кокорин это вам не свинси промЯс)))

21:54

NF

"Реал Сосьедад" сегодня своими детскими ошибками искупал ошибки ЦСКА? А так "Зенит" не должен был иметь с испанцами никаких проблем и спокойно добавлять очки в копилку. Хотя, конечно, "РС" - не "МЮ". Но интересно, как бы зенитовцы смотрелись бы в игре с англичанами? Хотя уж больно легко они пропустили гол в ответ. Проблем с игрой еще хватает...

21:54