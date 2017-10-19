22:56 19 октября | Футбол — Лига Европы

Доменико Кришито: "Отличное шоу "Зенита". Браво, Ригони"

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Защитник "Зенита" Доменико Кришито после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) отметил, что команда ответила на поражение от тульского "Арсенала" (0:1) в чемпионате. Также итальянец поблагодарил полузащитника Эмилиано Ригони, который сегодня сделал хет-трик.

"После неудачи в воскресенье нам нужно было дать ответ, и сегодня мы сделали это. Отличное шоу сегодня. Браво, Ригони", - написал Кришито в Инстаграме.

Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
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wilde

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