Доменико Кришито: "Отличное шоу "Зенита". Браво, Ригони"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) отметил, что команда ответила на поражение от тульского "Арсенала" (0:1) в чемпионате. Также итальянец поблагодарил полузащитника Эмилиано Ригони, который сегодня сделал хет-трик.

"После неудачи в воскресенье нам нужно было дать ответ, и сегодня мы сделали это. Отличное шоу сегодня. Браво, Ригони", - написал Кришито в Инстаграме.

dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa ci voleva una risposta e stasera l'abbiamo data.. grande prestazione oggi ⚽️⚽️⚽️⚽️ bravo @emirigoni per la tripletta 💪🏻💪🏻💪🏻 Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691) Окт 19 2017 в 12:49 PDT

Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"