Доменико Кришито: "Отличное шоу "Зенита". Браво, Ригони"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) отметил, что команда ответила на поражение от тульского "Арсенала" (0:1) в чемпионате. Также итальянец поблагодарил полузащитника Эмилиано Ригони, который сегодня сделал хет-трик.
"После неудачи в воскресенье нам нужно было дать ответ, и сегодня мы сделали это. Отличное шоу сегодня. Браво, Ригони", - написал Кришито в Инстаграме.
wilde
По сравнению с феерией "Спартака" против "Севильи", - это шоу уровня Петросяна...
23:58 19 октября