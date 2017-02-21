Дочкал полетел в Китай - с "Ростовом" не сыграет

28-летний полузащитник "Спарты" и сборной Чехии Боржек Дочкал покинул пражскую команду и, взяв жену, вылетел в Китай, сообщает Denik Sport. Велика вероятность, что в ближайшие дни будет оформлен его трансфер в "Хэнань Цзянье".

Клуб из Поднебесной готов заплатить за хавбека свыше 8 миллионов евро. Дочкалу осталось ознакомиться с условиями проживания, согласовать положения личного контракта и пройти медосмотр. Теперь он вряд ли сыграет с "Ростовом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. (Александр БОБРОВ)