16:46 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дочкал полетел в Китай - с "Ростовом" не сыграет

0
0
0
0

28-летний полузащитник "Спарты" и сборной Чехии Боржек Дочкал покинул пражскую команду и, взяв жену, вылетел в Китай, сообщает Denik Sport. Велика вероятность, что в ближайшие дни будет оформлен его трансфер в "Хэнань Цзянье".

Клуб из Поднебесной готов заплатить за хавбека свыше 8 миллионов евро. Дочкалу осталось ознакомиться с условиями проживания, согласовать положения личного контракта и пройти медосмотр. Теперь он вряд ли сыграет с "Ростовом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. (Александр БОБРОВ)

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ