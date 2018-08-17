Дмитрий Песков: "А кто выиграл? "Зенит"? Ну, слава Богу"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порадовался победе "Зенита" в матче с минским "Динамо" (8:1 д.в.), но не стал комментировать заявление белорусского тренера Сергея Гуренко по поводу разгромного проигрыша своей команды.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что не наблюдал за этим матчем, но порадовался победе российских футболистов.

- А кто выиграл? "Зенит" выиграл? Ну, слава Богу, – заявил Песков.

При этом он не стал комментировать шутку главного тренера "Динамо" Сергея Гуренко, который заявил, что "Зенит" опередил его команду за счет продавливания через центр, подач, фолов и "Газпрома".

- Я не хотел бы никак вот в эти дискуссии влезать. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос, – добавил Песков.