Дмитрий Комбаров: "Насколько я понял, спартаковские фанаты не виноваты"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после победы над "Атлетиком" (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команда теперь сосредоточится на чемпионате и Кубке России. Красно-белые в первой игре проиграли со счетом 1:3 и вылетели из турнира.
- Обидно, что не прошли дальше. Имели шансы, но не дожали, не успели забить третий, - заявил Комбаров. - Хорошо, что выиграли, однако это было двухматчевое противостояние. Понятно, что нужно было больше атаковать, но раскрываться с первых минут нам было тоже неправильно. Гол в первом тайме подарил надежду. "Атлетик" порой тянул время, но любая другая команда делала бы так же, ведь результат соперника устраивал. Теперь сосредоточимся на Кубке и чемпионате. Будем работать.
- Что с Таски?
- Вроде бы что-то с ребром.
- Про беспорядки и смерть полицейского слышали?
- Да. Насколько понял, спартаковские фанаты не виноваты. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
Нефилим
Рафик неувиноувный... PS: может хватит уже своим свинопозором весь СЭ закакивать? у нас вообще то 3 команды хорошо сыграли и прошли дальше...
11:59
СереХа
Это всё дикие и агрессивные испанцы!
09:09
человек за футбол
Какая же ты тупая буратина!!!!
08:42
defender_8
Конечно не виноваты! Вы же белые и пушистые. И рыло ваших фанатов покрыто нежным пушком. Очень рад, что средненький клуб указал вам ваше место. И вот такие Комбаровы будут играть в сборной?
08:17