02:49 | Футбол — Лига Европы

Дмитрий Комбаров: "Насколько я понял, спартаковские фанаты не виноваты"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после победы над "Атлетиком" (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команда теперь сосредоточится на чемпионате и Кубке России. Красно-белые в первой игре проиграли со счетом 1:3 и вылетели из турнира.

- Обидно, что не прошли дальше. Имели шансы, но не дожали, не успели забить третий, - заявил Комбаров. - Хорошо, что выиграли, однако это было двухматчевое противостояние. Понятно, что нужно было больше атаковать, но раскрываться с первых минут нам было тоже неправильно. Гол в первом тайме подарил надежду. "Атлетик" порой тянул время, но любая другая команда делала бы так же, ведь результат соперника устраивал. Теперь сосредоточимся на Кубке и чемпионате. Будем работать. 

- Что с Таски?

- Вроде бы что-то с ребром.

- Про беспорядки и смерть полицейского слышали?

- Да. Насколько понял, спартаковские фанаты не виноваты. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Нефилим

Рафик неувиноувный... PS: может хватит уже своим свинопозором весь СЭ закакивать? у нас вообще то 3 команды хорошо сыграли и прошли дальше...

11:59

СереХа

Это всё дикие и агрессивные испанцы!

09:09

человек за футбол

Какая же ты тупая буратина!!!!

08:42

defender_8

Конечно не виноваты! Вы же белые и пушистые. И рыло ваших фанатов покрыто нежным пушком. Очень рад, что средненький клуб указал вам ваше место. И вот такие Комбаровы будут играть в сборной?

08:17

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