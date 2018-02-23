Дмитрий Комбаров: "Насколько я понял, спартаковские фанаты не виноваты"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после победы над "Атлетиком" (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что команда теперь сосредоточится на чемпионате и Кубке России. Красно-белые в первой игре проиграли со счетом 1:3 и вылетели из турнира.

- Обидно, что не прошли дальше. Имели шансы, но не дожали, не успели забить третий, - заявил Комбаров. - Хорошо, что выиграли, однако это было двухматчевое противостояние. Понятно, что нужно было больше атаковать, но раскрываться с первых минут нам было тоже неправильно. Гол в первом тайме подарил надежду. "Атлетик" порой тянул время, но любая другая команда делала бы так же, ведь результат соперника устраивал. Теперь сосредоточимся на Кубке и чемпионате. Будем работать.

- Что с Таски?

- Вроде бы что-то с ребром.

- Про беспорядки и смерть полицейского слышали?

- Да. Насколько понял, спартаковские фанаты не виноваты. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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