Димитрий Кириченко: "Прогрес" – непростой соперник"

Тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко считает, что его команде придется постараться, чтобы обыграть "Прогрес"​ в 3-м отборочном раунде Лиги Европы.

– "Прогрес" – непростой соперник, который уже преодолел два этапа квалификации Лиги Европы, – цитируют "Известия" Кириченко. – Нам нужно будет очень постараться, чтобы пройти их. Многие считают, что клуб из Люксембурга – это слабый соперник. Но мы отсмотрели их матчи и поняли, что они действуют очень мобильно, это силовая команда. Бывают коллективы, которые играют первым номером – много атакуют. Некоторые выступают вторым – больше защищаются. "Прогрес" же действует по ситуации, и это сильно усложняет нашу задачу.

"Уфа" - "Прогрес": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, 9 августа, онлайн-трансляция, начало - 17:00 (мск)